Esenyurt’ta korna çalan sürücüyü döven minibüsçü yakalandı

İstanbul Esenyurt’ta, korna çalan araç sürücüsüne tekme ve yumrukla saldıran minibüs şoförü A.E.D. yakalandı. Minibüs şoförüne trafik güvenliği ve kamu huzurunu bozma suçlarından idari para cezası uyguladı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 13:00

İstanbul Esenyurt'ta kendisine korna çalana araç sürücüsünü tekme yumruk döven minibüs şoförü yakalandı.

Olay dün Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda gerçekleşti. İddiaya göre aniden yola çıkan bir minibüse, arkasından gelen araç sürücüsü korna çalarak tepki gösterdi.

YAKALANDI

Bu duruma öfkelenen minibüs şoförü "Ne korna çalıyorsun sinyal verdik" diyerek aracın önünü kesti. Minibüsten inen şoför, araç sürücüsüne tekme, tokat saldırdı.

Görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen dolmuş sürücüsü A.E.D. isimli şahsı yakaladı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Şahsa, Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yükümlülüklere uymamak, Araçların kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak maddelerinden olmak üzere; idari para cezası uygulandı.