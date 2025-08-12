Antalya’da parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Burak Bektaş hayatını kaybetti, Alihan A. ise yaralı kurtarılarak gözaltına alındı. Olayla ilgili 9 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025

Antalya'da iddiaya göre; aralarında husumet bulunan Burak Bektaş ve 5 arkadaşı, Alihan A. ve 3 arkadaşıyla parkta bir araya geldi. İki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Tabanca seslerini duyanların ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi.

Ağır yaralanan Burak Bektaş ile Alihan A., hastaneye kaldırıldı. Burak Bektaş, kutarılamadı. Alihan A. ise müdahalesinin ardından taburcu edilerek ekiplere teslim edildi. Polis, olayın ardından 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

