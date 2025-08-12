Adana’da miras tartışması kanlı bitti: Genç işçi dayısından dayak yedi

Dededen kalan 300 dönüm tarla yüzünden yaşanan anlaşmazlıkta dayısı tarafından beyzbol sopasıyla darp edilen Mehmet Alpaltun, 15 dikişle tedavi edildi. Genç işçi, dayısının tutuklanmasını istedi.

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025

Adana'da konfeksiyon işçisi Mehmet Alpaltun (38), dedesinden miras kalan 300 dönüm tarla nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı dayıları M.A. (55) ve R.A. (52) ile tartıştı. M.A., takip ettiği yeğeni Alpaltun'u caddede beyzbol sopasıyla darp edildi.

Başına 15 dikiş atılan ve vücudunda darp izleri bulunan Mehmet Alpaltun, tedavisinin ardından taburcu edildi. Darp raporu alıp dayısından şikayetçi oldu. Dayısının, 'Doğu adetinde kadınlara miras yok' dediğini belirten Alpaltun, "Tutuklanmasını istiyorum. Çünkü bu şekilde gezdiği sürece gelip, yine aynısını yapacak." dedi.

