Yeni evlenecekler dikkat! İşte mutlu evliliğin sırları...

Gençler evlenecekleri kişileri seçerken ince eleyip sık dokuyor. Peki evlendikten sonra bir yuvayı ayakta tutmanın yolları neler? Uzman Psikolog Yeliz Arda, mutlu bir evlilik sürdürmenin kurallarını sıraladı..

Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025

Her yıl yüzbinlerce genç evlenirken boşanmalar da yaşanıyor. Gençler evlenecekleri kişileri seçerken ince eleyip sık dokusaclar da evlendikten sonraki dönem de çok önemli. Arel Üniversitesi PDR Müdürü Uzman Psikolog Yeliz Arda, mutlu evlilliklerin özveriyle olacağını belirterek, "Çiftler evlendikten sonra, kimi zaman ilk tanıştıkları anları, sevgili oldukları dönemlerini, sevgililik hallerini çok özler. Aynı evi paylaşmak, bazen birlikte yaşamak hayal edilen gibi olmayabiliyor maalesef. Dolayısıyla iki taraf da suçu karşısında arar durur. Tam da böyle bir durumda ve boşanma aşamasına gelmeden önce yapılacak bazı şeyler olduğunu belirtmek isterim. Eğer aldatma ve şiddet yoksa kullanılan kelimelere dikkat edip çözüm her zaman bulunabilir" dedi. Flört dönemlerinin her zaman güzel olduğunu belirten Yeliz Arda, "Birbirine karşı bu duygularınız o kadar coşkulu ve yoğundu ki, her ikiniz de bunun her gün sürmesini istediniz ve evlilik kararı aldınız. Fakat evlendikten belli bir süre sonra tablonun beklediğiniz gibi olmadığını, bir şeylerin değiştiğini görmek hemen korkmanıza ve aklınıza şu sorunun gelmesine yol açtı: Acaba evlilik aşkı, heyecanı öldürdü mü? Evlendikten kısa bir süre sonra kadında ve erkekte bazı değişimler görülmeye başlanır ve bu durum çiftler arasında yoğun korku, kaygı ve umutsuzluk duygusunu da beraberinde getirir" ifadelerini kullandı.



SORUNLARLA BAŞ EDEBİLİRSİNİZ

Evlilik sonrası bazı sorunların ortaya çıkabileceğini belirten Yeliz arda., "Evlilik zaten başlı başına bir değişim değil midir? Evlilikte aynı kalınması aslında evlilik ilişkisine zarar bile verir. Bundan dolayı ufak değişimlere ihtiyaç duyulur. Aslında bu süreç eşlerin birbirlerine adapte olma aşamasıdır. Birbirini daha iyi anlama aşamasıdır. Bazen de yeni hayata adapte olma telaşı, korkusu kaygısı tam tersi sonuçlar doğurabilir. Güzel değişimler yaşanacak diye beklenirken, bu durum olumsuz bir senaryoya dönüşebilir. Ancak bu durum sizi umutsuzluğa sürüklememeli. Henüz yolun başındasınız, bunun yeni bir hayata, insana adaptaspon süreci olduğunu düşünün. Belirli bir süre birbirinize bu yeni yaşama ve aynı evdeki iki insanın birbirine uyum çabasına zaman tanıyın! Unutmayın ki, her iki cinsiyet de evliliğe farklı umut, hayal ve beklentilerle başlıyor" dedi.



BEKLENTİLER FARKLI

Psikolog Yeliz Arda, evde yaşanabilecekleri de şöyle anlattı: "Kadın belki eşi işinden geldiğindeki romantik yemeği hayal edip tüm gününü o masayı, yemeği hazırlamaya vermiş oluyor, Geldiğinde tüm emeklerinin görüldüğü, güzel duygularını göreceği bir eş bekliyor. Fakat işinde kötü bir gün geçiren eş, hazırlanan yemeğin bile farkında olmadan hemen kendini koltuğa atıyor. Ya da erkek eve geldiğinde güzel bir yemek, sıcak bir karşılama ve bir yaşam düzeni bekliyor. Fakat eşi, o kadar işine gömülmüş durumda ki, ne eşinin geldiğini görüyor, ne de ilgili olup muhabbet ediyor. Özellikle evlenmeden önce birbiriyle yaşama deneyimi olmayan çiftler için durum biraz daha sürpriz olabiliyor. Yeni bir ev, yeni bir insan, yeni alışkanlıklar, beğenilen farklı yemekler, diziler, filmler... Farklılıklar her ne kadar insanları birbirine yakınlaştırır, heyecan yaratır desek de, bazen bu durumlar çok büyük problemlere sebep olur."



EVLİLİĞİNİZDE ŞU SORULARA YANIT ARAYIN

Yaşanan sorunlar sonrası boşanmayı gündeme almadan önce birlikte şu soruları cevaplandırmalıyız

1- Evlendiğinizden beri neler farklılaştı?

2- Siz ve eşiniz nasıl değişimler gösterdi?

3- Olumsuz anlamda giden bu durumları nasıl değiştirebiliriz?

4- Boşanmak artık belirli bir çözüm olmadığında ortak bir paydada buluşulmadığında alınması gereken en zor kararlardan.

Peki ayrılık öncesi çaba gösterilmesi gereken şeyler var olabilir mi?

5- Bu durum için yeterince fedakarlık gösterildi mi?



KULLANMANIZ GEREKEN 3 SİHİRLİ KELİME

SABIR-ANLAYIŞ-GAYRET

İki yetişkin olarak ortak bir dünya kurarken sabır, anlayış ve gayret sözcüklerinin anlamı çok önemli. Yeni bir dünyayı meydana getirmek, yeni bir yuva oluşturmak,karşılıklı mücadeleyi gerektirir. Bunun için her iki tarafın da birbirine zaman tanıması, anlayışla yaklaşması ilişkinin devam etmesi açısından hayati önem taşıyor.



GELİŞMEYE KARŞI ANLAYIŞLI VE AÇIK OLMAK ÖNEMLİ

Yeliz Arda, özellikle yeni evli gençlere şu tavsiyelerde bulundu: "Her ne kadar birbirinize deliler gibi aşık olsanız da bazı şeyleri görmezden gelebilseniz de bazı durumlar, belli zamanlarda görmezden gelemediğiniz bir hal alıp büyük sorunlar çıkarır. Evlilik her ne kadar çok güzel bir aşama olsa da her gelişim süreci gibi aşılması gereken zorluklar da var. Bu zamana kadar hep önceliğiniz kendi istek, hayal ve beklentilerinizdi. Evlilik belki sizin kendinizi ikinci plana attığınız, karşıdakini memnun etmeye çalışma durumuna dönüştü ve kendinizden uzaklaştınız veya omuzlarınızda artık çok büyük yükler varmış gibi hissediyorsunuz.İşte evliliklerin kötü gitmesinin en büyük sebepleri de tam olarak bunlar, yanlış beklentiler ve inançlar! Bazen sorun sadece eşinizde değil de üstlendiğiniz sorumluluklarda ve eşinizden beklentilerinizde olabilir. Eşimizi gerçekleştiremeyeceği beklentilere ve karaktere sokmak, hem onun hem sizin için zorlayıcı olacaktır. Bundan dolayı en önemli adım da birlikte değişmeye, büyümeye, gelişmeye, anlayışlı olmaya açık olabilmek."