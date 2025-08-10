takvim-logo

Tekirdağ Ergene'de tekstil fabrikasında toplu zehirlenme şüphesi: 50 işçi hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında akşam yemeği sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle fenalaşan 50 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu aktarılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
DHA
ABONE OL
Tekirdağ Ergene’de tekstil fabrikasında toplu zehirlenme şüphesi: 50 işçi hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tekstil fabrikasında akşam yemeği yiyen 50 işçi, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetinde bulundu.

Hastaların tedavisi sürüyor (DHA)Hastaların tedavisi sürüyor (DHA)

ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE TEDAVİLERİNE BAŞLANDI

Ağrıları artan işçiler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşçilerden 40'ı, Çorlu Devlet Hastanesi, 10'u da Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Acil serviste uzun kuyruklar oluştu (DHA)Acil serviste uzun kuyruklar oluştu (DHA)

YEMEKLERDEN NUMUNE ALINDI

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, fabrikada yedikleri yemekten numune alındı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN