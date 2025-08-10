Tekirdağ Ergene'de tekstil fabrikasında toplu zehirlenme şüphesi: 50 işçi hastaneye kaldırıldı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında akşam yemeği sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle fenalaşan 50 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu aktarılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tekstil fabrikasında akşam yemeği yiyen 50 işçi, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetinde bulundu.
ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE TEDAVİLERİNE BAŞLANDI
Ağrıları artan işçiler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşçilerden 40'ı, Çorlu Devlet Hastanesi, 10'u da Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.