Kanseri yenen 8 yaşındaki Seher Karakuş hayatının kitabını yazdı!

Diyarbakırlı Seher Karakuş, 8 yaşında kansere yakalandı. Yatağa bağımlı kaldı. Doktorlar sol bacağını kesmeye kalktı. Ama Ankara’daki özel bir hastanede kurtarıldı. Seher, kitap yazıp yaşadıklarını anlattı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

Diyarbakır'da yaşayan Seher Karakuş'un, 8 yaşında sol bacağında tümör tespit edildi. Kemoterapi tedavisi ve geçirdiği 2 ameliyata rağmen Seher yürüyemez oldu.

Doktorların bacağını kesme önerisinde bulunduğu Seher, ailesi tarafından Ankara'ya getirilerek tedaviye alındı. Üçüncü operasyonla tümör tamamen temizlendi. Bacağındaki 25 santimlik kısalık yine operasyonla 10 santime düşürüldü.

Tekrar ayağa kalkan Seher, koltuk değnekleriyle yürümeye başladı. Hastalığı ve tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattığı günlüklerini kitaplaştırdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN