Üniversiteli Teslime başından vurulmuş halde bulunmuştu: Erkek arkadaşı Efe Fidan’ın geçmişi kan dondurdu

Üniversitesi öğrencisi Teslime Hanedan’ın, orman yolunda başından vurulmuş halde cansız bedenine ulaşıldı. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen sevgilisi Efe Fidan’ın, 6 ay önce kardeşini döven genci 3 arkadaşıyla mezarlığa götürüp öldüresiye dövdüğü, ardından da okuduğu okulun bahçesine attığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025

Aydın'ın Efeler ilçesinde yer alan Kalfaköy Mahallesi'ndeki orman yolunda, Üniversitesi öğrencisi Teslime Hanedan (20), başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Genç kızın cesedinin, erkek arkadaşı Efe Fidan (19), tarafından yaklaşık 50 metre boyunca sırtında taşındığı tespit edildi. Olay öncesinde Teslime Hanedan'ın, sevgilisi Fidan ve onun arkadaşları Ali P., Doğa Ç., Elif Sıla A. ve Umut B. ile birlikte taksiyle olay yerine gittiği belirlendi.

Fidan'ın olayla ilgili verdiği çelişkili ifadeler, soruşturmayı derinleştirdi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Efe Fidan'ın geçmişi ise kan dondurdu. Efe Fidan, 6 ay önce kardeşini döven aynı okuldaki B.A.'yı (17) 3 arkadaşıyla beraber mezarlığa götürdü. Genci öldüresiye dövdükten sonra okuduğu okulun bahçesine atıp kaçtığı ortaya çıktı.

'KAYBETMEKTEN KORKMA'

Fidan'ın sosyal medya hesabındaki 'kaybetmekten korkma' paylaşımı ise dikkat çekti. Fidan'ın el svap incelemesi sonucu silahı ateşleyip ateşlemediği ortaya çıkacak.

Öte yandan Teslime Hanedan'ın 10 ay önce babası Beytullah ve annesi Nafiye Hanedan hakkında, kendisine şiddet uygulayıp, zorla evde tuttukları gerekçesiyle savcılığa şikayetçi olup, her ikisi için de uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.



'PİŞMANIM BABA'

Baba Beytullah Hanedan, "Kızım, arkadaşlarıyla bir olup 'Beni evde zorla tutuyorlar, dövüyorlar' diyerek, savcılığa başvurmuş. Yetkililer, kızımızı Silifke Otogarı'na bıraktılar. Aydın'a döndü. Baba, hiç evladını öldürür mü? Kızım, 15 gün önce beni arayıp, 'para gönderir misin, ev kiramı ödeyemedim' dedi. Gönderdim. Telefonda pişman olduğunu bile söyledi. 'geri dön kızım' dedim. 'Baba, pazartesi günü söz geleceğim' dedi ama bir daha da telefonlarımı açmadı. O gün de beni başka bir telefon numarasından aramıştı" dedi.

