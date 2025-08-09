AJet sorumlu kaptan ve II. pilot alımı başvuru tarihi: 2025 AJet pilot alımı başvurusu ne zaman, şartları neler?

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 11:23

AJet 'in pilot alımı, havacılık sektöründe kariyer yapmak isteyen deneyimli pilotlar için önemli bir fırsat sunuyor. Sorumlu Kaptan Pilot ve II. Pilot pozisyonları için açılan başvurular, adayların hem teknik yeterliliklerini hem de uçuş güvenliği konusundaki bilgilerini ortaya koymalarını sağlayacak. Peki AJet pilot alımı başvurusu ne zaman, hangi tarihte? İşte başvuru şartları…

(Kaynak: AA)

AJET SORUMLU KAPTAN VE II. PİLOT ALIMI

Başvuru yapacak adayların, belirlenen teknik yeterlilikler ve lisans şartlarını eksiksiz karşılaması gerekmektedir. Ayrıca, ulusal ve uluslararası sivil havacılık standartlarına uygun olarak uçuş deneyimine sahip olmak da başvuru koşulları arasında yer almaktadır.

AJet, sorumlu kaptan ve II. pilot pozisyonları için başvuruları açtı. Başvurular, şirketin resmi HRPeak platformu üzerinden yapılmakta olup, ilgili ilana ulaşmak isteyenler şu linki kullanabilir: https://ajet.hrpeak.com/application/start.aspx?j=5336B6FAD36644279D252A2A68C72326.