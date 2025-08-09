AJet sorumlu kaptan ve II. pilot alımı başvuru tarihi: 2025 AJet pilot alımı başvurusu ne zaman, şartları neler?
AJet, filosunu genişletmek ve uçuş ekibini güçlendirmek amacıyla Sorumlu Kaptan Pilot ve II. Pilot pozisyonları için personel alımına başladı. Boeing 737 ve Airbus A320 uçak tiplerinde görev yapacak adaylar için açılan ilanlar, sırasıyla 1 Ağustos ve 8 Ağustos 2025 tarihlerinde yayınlandı. Başvurular, adayların profesyonel uçuş deneyimine sahip olmalarını ve belirlenen niteliklere uygun olmalarını gerektiriyor. Peki AJet pilot alımı başvurusu ne zaman, şartları neler? İşte tarihleri…
AJet'in pilot alımı, havacılık sektöründe kariyer yapmak isteyen deneyimli pilotlar için önemli bir fırsat sunuyor. Sorumlu Kaptan Pilot ve II. Pilot pozisyonları için açılan başvurular, adayların hem teknik yeterliliklerini hem de uçuş güvenliği konusundaki bilgilerini ortaya koymalarını sağlayacak. Peki AJet pilot alımı başvurusu ne zaman, hangi tarihte? İşte başvuru şartları…
AJET SORUMLU KAPTAN VE II. PİLOT ALIMI
Başvuru yapacak adayların, belirlenen teknik yeterlilikler ve lisans şartlarını eksiksiz karşılaması gerekmektedir. Ayrıca, ulusal ve uluslararası sivil havacılık standartlarına uygun olarak uçuş deneyimine sahip olmak da başvuru koşulları arasında yer almaktadır.
AJet, sorumlu kaptan ve II. pilot pozisyonları için başvuruları açtı. Başvurular, şirketin resmi HRPeak platformu üzerinden yapılmakta olup, ilgili ilana ulaşmak isteyenler şu linki kullanabilir: https://ajet.hrpeak.com/application/start.aspx?j=5336B6FAD36644279D252A2A68C72326.
SORUMLU KAPTAN PİLOT ALIMI GENEL KOŞULLARI:
En az lise mezunu olmak gerekmektedir; yurt dışından mezun olan adayların denklik belgelerini sunmaları zorunludur. Uçuş sırasında disiplin veya kusur nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak, şirketin belirlediği görev merkezini kabul edip orada ikamet etmek ve mavi kartlı adaylar için akıcı Türkçe konuşabilmek aranır. Ayrıca, T.C. vatandaşı olmak, adli sicil kaydı bulunmamak, 01.01.1965 sonrası doğmuş olmak, daha önce THY A.O. ve iştirak şirketlerinde eğitim ya da kontrol uçuşlarında başarısız olmamak, ayrıca fesih yoluyla işten ayrılmamış olmak şartları da geçerlidir.