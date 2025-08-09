takvim-logo

9 Ağustos 2025 Akbank Pekiyi Karne çekiliş kampanyası sonuçları | ASİL-YEDEK isim listesi...

9 Ağustos 2025 tarihli Akbank Pekiyi Karne çekiliş kampanyası sonuçları açıklandı. Çekilişe katılan talihliler, Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular, 49 mm Titanyum Kasa Loop kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

Akbank Türk A.Ş. tarafından MPİ'nin 30.05.2025 tarihli ve E-58259698-255.01.02-73134 sayılı izniyle düzenlenen, 01.08.2025 tarihinde çekilişi gerçekleştirilen ve 07.08.2025 tarihinde Takvim gazetesi Türkiye baskısında yayımlanan çekiliş sonuç ilanı ile ilgili olarak Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular, 49 mm Titanyum Kasa Loop ikramiyesinin asil ve yedek talihlileri sehven hatalı yayımlanmıştır. Çekilişin noter huzurunda gerçekleştirilen sonuçlarına göre doğru talihli listesini kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Akbank Pekiyi Karne çekiliş kampanyası sonuçları (Takvim Gazetesi)Akbank Pekiyi Karne çekiliş kampanyası sonuçları (Takvim Gazetesi)

Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular, 49 mm Titanyum Kasa Loop ASİL TALİHLİLER

Akbank Pekiyi Karne çekiliş kampanyası sonuçları (Takvim Gazetesi)Akbank Pekiyi Karne çekiliş kampanyası sonuçları (Takvim Gazetesi)

Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular, 49 mm Titanyum Kasa Loop YEDEK TALİHLİLER

