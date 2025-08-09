9 Ağustos 2025 Akbank Pekiyi Karne çekiliş kampanyası sonuçları | ASİL-YEDEK isim listesi...

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025

Akbank Türk A.Ş. tarafından MPİ'nin 30.05.2025 tarihli ve E-58259698-255.01.02-73134 sayılı izniyle düzenlenen, 01.08.2025 tarihinde çekilişi gerçekleştirilen ve 07.08.2025 tarihinde Takvim gazetesi Türkiye baskısında yayımlanan çekiliş sonuç ilanı ile ilgili olarak Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular, 49 mm Titanyum Kasa Loop ikramiyesinin asil ve yedek talihlileri sehven hatalı yayımlanmıştır. Çekilişin noter huzurunda gerçekleştirilen sonuçlarına göre doğru talihli listesini kamuoyunun bilgilerine sunarız.