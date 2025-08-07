Motosikletli saldırganlar emlak ofisini kurşunladı! Zeytinburnu'nda yaşanan olay kamerada
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi’nde motosikletli 2 kişi, kapalı olan emlak ofisinin açılmasını bekleyip silahlı saldırı düzenledi. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Motosikletli saldırganlar İstanbul Zeytinburnu'nda bir emlak ofisine saldırdı. Polis ekipleri ateş açan şüphelileri yakalamak için inceleme başlattı.
OFİSE KURŞUN YAĞDI
Saldırı, saat 11.30 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi 56. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre motosikletli 2 kişi, kapalı olan emlak ofisinin açılmasını bekledi. Öncesinde sokakta bir süre keşif turu atan şüpheliler, ofisin açılmasının ardından iş yerine art arda ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, çok sayıda boş kovan ele geçirildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken olayın ardından iş yerinin kepenkleri kapatıldı.
GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ
Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikletli saldırganların sokağa geldiği anlar görüldü. 2 saldırganın emlak ofisine ateş açtığı ve hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar da görüntülerde yer aldı. Polisin kaçan saldırganları yakalamak için başlattığı çalışmaların sürdüğü ifade edildi.