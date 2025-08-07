Motosikletli saldırganlar emlak ofisini kurşunladı! Zeytinburnu’nda yaşanan olay kamerada

Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 15:28

Kamera kaydı (DHA)

OFİSE KURŞUN YAĞDI

Saldırı, saat 11.30 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi 56. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre motosikletli 2 kişi, kapalı olan emlak ofisinin açılmasını bekledi. Öncesinde sokakta bir süre keşif turu atan şüpheliler, ofisin açılmasının ardından iş yerine art arda ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, çok sayıda boş kovan ele geçirildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken olayın ardından iş yerinin kepenkleri kapatıldı.