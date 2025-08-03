Kursun neşesi | Down sendromlu Enes, Kur'an kursunun neşesi ve ilgi odağı oldu
Gaziantep'te 4 çocuklu Erinmez Ailesi'nin en küçük bireyi olan 18 yaşındaki down sendromlu Enes Erinmez, babasıyla gittiği vakit namazında camiyi sevdi. Fazlı Okkıran Camisi'nde açılan Yaz Kur'an Kursu'na yazılan Erinmez, kısa süre içinde caminin ve kursun ilgi odağı haline geldi.
Gaziantep'te 4 çocuklu Erinmez Ailesi'nin en küçük bireyi olan 18 yaşındaki down sendromlu Enes Erinmez, babasıyla gittiği vakit namazında camiyi sevdi. Fazlı Okkıran Camisi'nde açılan Yaz Kur'an Kursu'na yazılan Erinmez, kısa süre içinde caminin ve kursun ilgi odağı haline geldi.
Cami imam hatibi Abdurrahim Çelik, çocukların ve gençlerin Yaz Kur'an Kursu'na gösterdiği ilgiden dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi. Öğrencilerin dersleri ilgiyle takip ettiğini aktaran Çelik, "Enes camimize ve öğrencilere renk katıyor, severek, isteyerek Kur'an öğrenmeye geliyor. Bazen babasıyla vakit namazlarına da geliyor. Arkadaşları Enes'i seviyorlar, ona ilgi gösteriyorlar" dedi.