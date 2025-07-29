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16 yaşındaki Japon atlet Shimizu Usain Bolt’un rekorunu geçti

Sorato Shimizu, Usain Bolt’un 20 yaşındayken kırdığı 10.03’lük derecesini geride bıraktı.

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takvim.com.tr GAZETE
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16 yaşındaki Japon atlet Shimizu Usain Bolt’un rekorunu geçti

Japon atlet Sorato Shimizu (16), Hiroşima'da gerçekleştirilen yarışta Jamaikalı efsane atlet Usain Bolt'un 20 yaşındayken 100 metrede ulaştığı 10.03'lük derecesini geçerek 10.00'lık derece yaptı. Aynı zamanda U18 dünya rekorunu da kırmayı başardı. Shimizu'nun şimdiden Bolt'un 'geçilemez' denilen 9.58'lik 100 metre rekorunu geçebileceği konuşuluyor.

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