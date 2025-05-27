Mankenler Kraliçesi Aslı Baş davasında Yargıtay kararı bekleniyor

2010 yılında ülke gündeminde önemli bir yer tutan Mankenler Kraliçesi Aslı Baş’ın Bodrum’da işadamı Ahmet Bayer’in villasında ölü bulunması ile ilgili dava süreci 15 yıldır karara bağlanamadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025

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Mankenler Kraliçesi Aslı Baş'ın 2010 yılında Bodrum'da işadamı Ahmet Bayer'in villasında ölü bulunması ile ilgili dava süreci 15 yıldır karara bağlanamadı.

Ahmet Bayer ve oğulları ile diğer sanıklarının beraati ile sonuçlanan davanın kararı Yargıtay'da bekliyor. Aslı Baş ailesinin avukatı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın yerel mahkemenin kararının bozulması yönünde mütalaa verdiğini söyledi.



2003 yılında 'Miss Model Of The World' (Mankenler Kraliçesi) yarışması birincisi olan Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 tarihinde Bodrum Yalıkavak'ta işadamı Ahmet Bayer'in villasının 6,5 metre yükseklikteki terasından düşerek ağır yaralanmış, ve yaşamını yitirmişti. Baş'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan işadamı Ahmet Bayer ve oğulları kısa süre hapis yatmış ve serbest bırakılmışlardı.

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