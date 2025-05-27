Geçirdiği kaza sonrası yatağa bağımlı kalan Esma yeniden ayağa kalktı!

Esma Buse Koçyiğit, 3 yıl önce üniversite hayali kurarken geçirdiği kaza sonrası felç olup yatağa bağımlı kaldı. Gördüğü fizik tedavinin ardından ailesinin de yardımıyla yeniden ayağa kalktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025

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Bursa Gürsu'da ailesiyle birlikte yaşayan Esma Buse Koçyiğit (22), 3 yıl önce üniversite sınavlarına hazırlanıp bir yandan da babası Abdurrahman Koçyiğit'in (47) hırdavat mağazasında çalışmaya başladı.

29 Ekim 2022'de babasının iş yerinin hemen karşısında bulunan diğer mağazalarında telefonu unuttuğunu anladı. Mağazaya gidip telefonu aldı. Caddenin karşısına geçerken Özkan A.'nın (24) kullandığı kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası Koçyiğit, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde bir ay tedavi gördükten sonra yatağa bağımlı olarak taburcu edilen Koçyiğit'e, doktorlar yüzde 99 engelli raporu verdi.

'YAŞAMAYI ÇOK SEVİYORUM'

İlahiyat fakültesini kazanma hayali kuran Esma Buse Koçyiğit, ailesinin de yardımıyla yaşama tutundu. Koçyiğit, taburcu olduktan sonra evde de fizik tedavi almaya başladı. Gördüğü tedaviyle engel oranı yüzde 86'ya düşen genç kadın, yeniden ayağa kalktı. Zor da olsa tek başına yürüyebilen Esma Buse Koçyiğit, "Yaşadığım kaza anını ve sonrasını hiç ama hiç hatırlamıyorum. Şu an fizik ve dil terapisi görüyorum. Yaşamayı çok ama çok seviyorum" diye konuştu.

Sürücü Özkan A. kaza sonrası gözaltına alınıp çıkartıldığı adliyede serbest bırakıldı. Ardından duruşmalara katılmadığı için hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Baba Abdurrahman Koçyiğit, A.'nın bu zamana kadar yakalanıp duruşmalarda ifade vermediğini söyledi. Koçyiğit, "Adalet istiyoruz" dedi.

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