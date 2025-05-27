Denizli'de skandal olay | Prizden gizli kamera çıktı!

Denizli'de günlük kiralık bir odada konaklayan bir vatandaşın dikkati sayesinde büyük skandal ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025

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Denizli'de günlük kiralık bir odada konaklayan bir vatandaşın dikkati sayesinde büyük skandal ortaya çıktı. Misafir, odadaki üçlü prizin görüntüsünden şüphelendi. Yakından baktığında içine gizlenmiş bir kamera düzeneği buldu.

Polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, kameranın aktif olarak kayıt yaptığını ve aynı işletmeye ait 3 farklı odada daha benzer gizli kamera düzenekleri buldu. Polis kamera sistemlerine el koyarken, görüntülerin içeriği ve amacı üzerinde çalışıyor. İşletme sahibi ve bazı çalışanlar ifadeye çağrıldı.



Ayrıca, odaların kiralanmasında kullanılan kayıt sistemleri de incelemeye altına alındı. Yetkililer, burada daha önce konaklayıp mağduriyet yaşayanların emniyete başvurması gerektiğini vurguladı.



SAKARYA'DA DA YAŞANMIŞTI

Benzer bir olay, geçtiğimiz aylarda Sakarya'da bir bungalovda ortaya çıkmıştı. Gizli kamera düzeneği tespit edilen bungalovun iki sahibi tutuklanmış, işletme süresiz olarak mühürlenmişti.

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