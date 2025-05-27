Bu nasıl baba! Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Antalya'da kan donduran bir olay meydana geldi. Ali Tolaman, konuşmak için buluştuğu oğlu Barış Tolaman'ı, çıkan tartışma sonrası bıçaklayarak öldürdü.
Tüyler ürperten olay, dün Antalya'da yaşandı. Baba Ali Toraman, konuşmak için oğlu Barış Toraman'ı evine yakın bir noktada bulunan boş araziye çağırdı.
İkili arasında tartışma çıktı. Ali Toraman yanında bulunan bıçakla, oğlunu 25 kez bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Barış Toraman, hayatını kaybetti. Katil zanlısı baba, tutuklandı.