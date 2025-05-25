1,5 aylık kayıp cinayetle sonuçlandı! Dinçer Arslan'ın kavgada öldürülüp çuvalla gömüldüğü ortaya çıktı

Zonguldak Ereğli'de kayıp olarak aranan 26 yaşındaki Dinçer Arslan’ın, arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra çıkan kavgada öldürülüp çuvalla gömüldüğü ortaya çıktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025

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Zonguldak Ereğli'de 1,5 aydır kayıp Dinçer Arslan'ın (26), birlikte alkol aldıktan sonra kavga ettiği arkadaşları H.B. ve İ.Ç. tarafından darbedilip öldürüldükten sonra çuvalla toprağa gömüldüğü ortaya çıktı. Polis, H.B.'nin eşi A.B.'yi de 'Yardım ve Yataklık' suçlamasıyla gözaltına aldı. H.B., A.B. ve İ.Ç., sorgularından sonra tutuklandı.

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