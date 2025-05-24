Türk mutfağından eşsiz lezzetler!

Yedi bölge, 81 ilin eşsiz lezzetleri sadece Türkiye'de değil, dünyada da büyük beğeni topluyor. Uluslararası gurmeler, Türk mutfağını 'olağanüstü' olarak tanımlıyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025

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Türk mutfağının eşsiz lezzetleri, dünyada da büyük ilgi görüyor. 7 bölgenin hatta 81 ilin farklı lezzetleri, sofraları süslerken uluslararası gurmeler de Türk yemeklerinin olağanüstü olduğunu söylüyor.

ÇİMDİK MANTISI

YAPILIŞI:

Öncelikle iç malzeme için kıyma, rendelenmiş soğan, su, karabiber ve tuzu iyice karıştırın. Ekmek hamurundan küçük parçalar koparıp, içlerine etli harçtan çok az koyarak, kapatın. Bol kızgın sıvı yağda kızartın ve fazla yağının çıkması için kağıt havlu üzerine alın.

Hamur ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Mantının fazla yağını aldıktan sonra servis tabağına aktarın ve üzerine sarmısaklı yoğurt gezdirin. Pulbiberi tereyağında kızdırıp, mantının üzerine dökün. Sıcak olarak servis yapın.



MALZEMELER:

- 1 adet ekmek hamuru

İÇ MALZEME İÇİN:

- 300 gram kıyma

- 1 adet küçük boy soğan

- Yarım çay bardağı su

- Yarım çay kaşığı karabiber

- Tuz

ÜZERİ İÇİN:

- 1 su bardağı yoğurt

- 3 diş sarmısak

- 1 çorba kaşığı tereyağı

- 1 çorba kaşığı pulbiber

KIZARTMAK İÇİN:

- Sıvıyağ



ORUK KÖFTESİ

YAPILIŞI:

Öncelikli olarak bulgur irmik ve tuzu bir kap içerisine alın. Sonra su ile ıslatıp karıştırın. Üzerini kapattıktan sonra bir süre dinlendirin. Bu işlem bittikten sonra biraz karıştırıp üzerine haşlanmış ezilmiş patatesi, rendelenmiş soğanı, kıyma ve maydanoz hariç diğer tüm malzemeleri ekleyip yoğurun. Hamurun sert olmaması çok önemli. Gerekirse elimizle su serperek yoğurun. Son olarak da kıyma ve maydanozu ekleyerek yoğurma işlemini tamamlayın. Sonra elinizle köfte haline getirip, bol yağda kızartın.



MALZEMELER:

- 500 gr kıyma

- 2 su bardağı ince bulgur

- 1 çay bardağı irmik

- 1 büyük kurusoğan

- 1 büyük patates

- 1 yumurta

- 1 demet maydanoz

- 1 yemek kaşığı karışık salça

- Pulbiber, tuz, karabiber, kimyon



HAPSA TATLISI

YAPILIŞI:

Pekmez ve suyu bir tencereye alın, nişastayı da bir kaseye koyun ve bir çay bardağı su ile iyice ezin. Pekmezli su karışımının altını yakın, fokur fokur kaynayınca içine nişastayı ve cevizi (üzeri için bir miktar ceviz ayırın) atıp hızlıca karıştırın, top olmasın ve kaselere alıp üzerine ceviz dökün. Hem sıcak hem soğuk yenen tatlınız hazır….



MALZEMELER:

- 1 su bardağı üzüm pekmezi

- 3 su bardağı su

- 3 yemek kaşığı nişasta (her bardağa bir kaşık olarak ayarlanır)

- Bol ceviz (1 kase kadar)

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