Seçil Erzan olayını akıllara getirmişti! Perihan Yazar ve nişanlısı Settar Arslan hakkında soruşturma tamamlandı

Konya’da çalıştığı özel bankadan 43 müşteriye ait 34 milyon lirayı zimmetine geçirdiği tespit edilmesi üzerine tutuklanan Perihan Yazar (38) ve nişanlısı Settar Arslan (37) hakkında soruşturma tamamlandı. Suçsuz olduğunu iddia eden Yazar, “Beni nişanlım yönlendirdi” dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025

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Türkiye geçen yıl Seçil Erzan'ın futbolculardan zimmetine geçirdiği fon dolandırıcılığını yakından takip ederken benzer bir olay ise Konya'da yaşanmıştı. Konya'nın Ereğli İlçesi'nde çalıştığı bankadan zimmetine 37 milyon 137 bin TL geçirdiği suçlamasıyla nişanlısı Settar Arslan ile birlikte tutuklanan Perihan Yazar hakkında 21'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İFADESİ İNANDIRICI DEĞİL

Perihan Yazar ifadesinde borçlarının olduğunu söyleyerek bu işe kendisini nişanlısının yönlendirdiğini, paranın 1 milyon 500 bin TL'si ile kendi borçlarını ödediğini, 11 milyon 200 bin TL'sini arkadaşlarının hesapları üzerinden nişanlısına gönderdiğini, 20 milyon 700 TL'yi ise kripto borsasında kaldıraçlı işlem açarak kaybettiğini söyledi. Paraları kendisinin ve nişanlısının hesabına geçirdiğini belirten Yazar, "Hala olanlara inanamıyorum. Nişanlımın yönlendirmesiyle böyle bir olaya karıştım. Paranın 20 milyonunu kripto borsasındaki hesaplara yatırdım ve orada yaptığım işlemlerle kaybettim" dedi.

Uzun yıllar çalıştığı bankayı dolandıran Perihan Yazar'ın Seçil Erzan skandalı patladıktan sonra bu planı yaptığı iddia edildi.

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