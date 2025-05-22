Les Ottomans Hotel için 1 milyar 395 milyon TL muhammen bedel kararlaştırıldı!

Kuruçeşme’de bulunan lüks otel Les Ottomans, 1.4 milyar TL bedelle yeniden icradan satışa İstanbul’un çıkarıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025

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İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme'de yıllar önce Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal'a ait olan denize sıfır Les Ottomans Hotel, İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi'nce satışa çıkarıldı. Les Ottomans Hotel için 1 milyar 395 milyon TL muhammen bedel kararlaştırıldı. 2 bodrum kat, giriş kat, 2 normal kattan oluşan otelde 11 oda ve 6 adet asansör yer alıyor. Odalardan 1'i tripleks, 6'sı dubleks, 4'ü ise normal oda şeklinde faaliyet gösteriyor. Otel 2020'de de İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından 440 milyon 735 bin 355 TL bedelle satışa çıkarılmıştı ancak satış gerçekleşmemişti.

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