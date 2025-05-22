Kahramanmaraş'ta eski eş dehşeti: Hastaneyi bastı Eser Karaca'yı hayattan kopardı! 4. kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı

Atilla Ayıntaplı, tıbbi sekreter eski eşi Eser Karaca’nın çalıştığı hastaneyi bastı. Tüfekle hayattan kopardı. Kadının dün Ayıntaplı hakkında 4. kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025

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Kahramanmaraş'ta Atilla Ayıntaplı (45), pompalı tüfekle boşandığı tıbbi sekreter Eser Karaca'nın (42) çalıştığı özel hastaneye gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Olay yerini kısa sürede kavgaya bıraktı. Eser Karaca, merdivenlerden inerek kaçmaya başladı. Bu sırada Atilla Ayıntaplı, kadına tüfekle kurşun yağdırdı. Yaralanan Karaca, hemen hastanenin acil servisine alındı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

2019'DA 1, 2025'TE 3 KEZ

Atilla Ayıntaplı ise olayda kullandığı silahı atıp, hastanene yakınına park ettiği otomobiliyle kaçtı. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ayıntaplı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Eser Karaca'nın, kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle Atilla Ayıntaplı hakkında 2019'da 1 kez, 2025'te de 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi. Karaca'nın eşi hakkında 4'üncü kez uzaklaştırma kararı için dün avukatı aracılığıyla adliyeye başvurduğu ve olaydan saatler öncesinde de Atilla Ayıntaplı hakkında uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.

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