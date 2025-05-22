Everest'e bir haftada çıktılar: Dopingli tırmanış tartışma yarattı

Dört İngiliz dağcı Londra’dan yola çıkıp sadece bir haftada Everest’in zirvesine ulaştı. Ksenon gazı kullanarak hız kazandıkları tırmanış, dağcılık dünyasında dopingin etik boyutunu yeniden gündeme taşıdı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025

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Akçab Tenzing ve Edmund Hillary, 1953'te Everest Dağı'nın zirvesine iki ayı aşan bir sürede ulaşmıştı. Ancak şimdi dört İngiliz dağcı, Londra'dan Everest'in zirvesine bir haftada ulaştı. Dağcılar Ksenon gazı kullanarak yani dopingle bunu başardı. Bu dağcılık dünyasında çok büyük tartışmaya yaratan bir tırmanış oldu.

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