Türk dostu Japon bilim insanı Dr. Sachihiro Omura son nefesini Kırşehir'de verdi

Türkiye’de 40 yıla yakın süredir arkeolojik kazılar yürüten Japon bilim insanı Dr. Sachihiro Omura, 76 yaşında Kırşehir’de yaşlılığa bağlı rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Emine Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bilim insanın ardından taziye mesajları yayınladı...

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025

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Kırşehır Kaman Kalehöyük kazılarını 1985 yılından bu yana yürüten Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura, 1972 yılında öğrenci olarak geldiği Türkiye'de uzun yıllar boyunca arkeolojik çalışmalar gerçekleştirdi. Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün kurucusu ve başkanı olan Omura, özellikle Kaman Kalehöyük kazılarıyla tanınıyordu. Dr. Omura dün Kırşehir'de hayata veda etti.

TÜRK DOSTUYDU...

Türkiye Cumhuriyeti tarafından 2008 yılında Liyakat Nişanı, Japonya tarafından ise Yükselen Güneş Nişanı ile onurlandırıldı. Müzeler Haftası etkinlikleri, vefat nedeniyle iptal edildi. Omura son olarak Aralık ayında Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümü kapsamında Türkiye'ye gelen Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Akishino'ya Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'ni ve Japon Bahçesi'ni gezdirmişti.

YILMAZ: MİNNETLE ANACAĞIZ

Bir paylaşım da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, sosyal medya hesabından, "Türk-Japon dostluğunun en kıymetli simalarından, Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı sahibi, değerli arkeolog Dr. Sachihiro Omura'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Aziz hatırasını ve ortak mirasımıza yaptığı katkılarını daima minnetle anacağız. Ailesine, sevenlerine ve bilim camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRK-JAPON HALKLARININ KALPLERİNİ BİRBİRİNE BAĞLADI"

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da paylaşımında, "Kaman'da yeşeren kültürel miras, onun emeğiyle yoğruldu. Türk milletine olan sevgisi, tevazusu ve bilime sadakatiyle Türk- Japon halklarının kalplerini birbirine bağladı. Dr. Omura'nın adının her yürekte yaşamaya devam edeceğine inanıyorum. Başta kıymetli eşi Masako Omura olmak üzere, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

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