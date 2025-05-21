Satır satır vahşet! Engin Yüce sevgilisi Şevval’i bıçaklayarak hayattan kopardı

Engin Yüce, sevgilisi Şevval’i bıçaklayarak hayattan kopardı. Ardından 12. kattan atlayarak canına kıydı. Geriye 6 sayfalık intihar mektubu bıraktı: Annem bana komplo kurdu. Delirmek üzereyim. Annemi de kendimi de öldürebilirim...

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025

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Tüyler ürperten olay, önceki akşam saat 20.00 sıralarında Adana Çukurova'daki Huzurevleri Mahallesi'nde yaşandı. 14 katlı apartmanın 12. katındaki dairede yaşayan ve psikolojik sorunları olan Engin Yüce (31), sevgilisi Şevval Çiftçi'yi (20) evine çağırdı. Boyun, karın ve bacaklarından bıçakladı. Çiftçi, kanlar içinde yere yığıldı. Yüce ise yemek masasında 6 sayfalık intihar notu yazdıktan sonra evin penceresinden kendini boşluğa bıraktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ikillinin cesetleriyle karşılaştı.

"ÜZERİME OYNUYORLAR"

Cansız bedenler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şevval Çiftçi'nin acılı annesi Sibel ile babası Tayyar Çiftçi, soluğu Adli Tıp Kurumu'nda aldı. Ayakta duramayan çift, gözyaşlarına boğuldu. Engin Yüce'nin intihar mektubunda ise "Annem ve kardeşim benim üzerime oynuyor. Annem bana komplo kurdu. Delirmek üzereyim. Annemi de kendimi de öldürebilirim" yazdığı ortaya çıktı.

GİTTİ YAVRUM, YETİŞEMEDİM

Şevval'in annesi Sibel Çiftçi, "Gitti yavrum, gitti. Kuzuma, ciğerime yetişemedim. 'Yetiş' dedin de ben mi duymadım. Kızımı getirin" diyerek sinir krizi geçirdi.

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