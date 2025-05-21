Kangal köpekleri kurtlara karşı yaylalarda görev yapıyor

Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal köpekleri, artan kurt popülasyonuna karşı yaylalarda koruma görevine başladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025

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Sivas'ın dünyaca ünlü markası olan Kangal köpekleri, artan kurt popülasyonuna karşı yaylalarda görev yapmaya başladı. Kurtların azılı düşmanı Kangallar, Doğu Anadolu ve Ege Bölgesi'nden de talep aldı. Kangal çiftliği olan Umut Taşdelen, şunları söyledi: Baharın kendini göstermesiyle birlikte yaylacılık da başladı. Sadece Doğu değil İç Anadolu ve Ege Bölgesi'nden de Kangal köpeklerine talepler arttı."

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