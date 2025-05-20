62 yıllık baba hasreti!

1963 yılında vatani görevini yaptığı Mardin Kızıltepe’de kaybolan Rizeli Mehmet Zorbozan’dan bir daha haber alınamadı. Çocukları babalarını arıyor.

Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025

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Rizeli Mehmet Zorbozan, 1963'te Mardin Kızıltepe'de vatanı görevini yaptığı sırada sırra kadem bastı. Zorbozan'ın oğlu emekli öğretmen Şaban Zorbozan babasını bulmak için 40 yıl önce düğmeye bastı.

Ancak babasından tek haber alamadı. Şaban Zorbozan şu ifadeleri kullandı: Babamın terhisine 33 gün kala kayıp haberi geldi. o tarihte 4 yaşındaydım. Babamı bir kez görmüştüm. Araştırmaya başlayınca öldüğünü söylediler, Babam askerde öldüyse mezarı nerede. Şehit olduysa neden ortada kalan annem ve bizlere şehit maaşı bağlanmadı."



ANNEM DAYANAMADI

Emekli öğretmen Zorbozan 62 yıldır baba hasreti çektiklerini söyledi. "Annem tüm uğraşlara rağmen babamla ilgili bilgi alamadı. Her zaman içinde bir acı kaldı ve rahmetli oldu. Tek isteğimiz babam vatanı görevini yaptığı sırada öldüyse mezarını bize göstersinler" dedi.

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