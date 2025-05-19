Kalbi yatay doğan 5 yaşındaki Fatma Nur'a mucize operasyon!

Fatma Nur henüz 5 buçuk yaşında. Kalbi yatay doğdu. Ana damarı sol akciğerini bitirdi. Doktorlar kalpten çıkan ana damarı kesip, uzatıp sol göğüs boşluğuna geçirerek yeni bir aort kavisi oluşturdu. Bunu da ölüden alınan 11 santimlik damarla yaptı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2025

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Fatma Nur Yolaldı (5.5), göğüs boşluğunda yatay şekilde duran bir kalple doğdu. Kalbin anormal pozisyonu, akciğeri besleyen ana damara baskı yaptığı için Fatma Nur'un sol akciğeri geçen yıl tamamen iflas etti. Ameliyat olması gerekiyordu ama çok riskli olduğu için hiçbir merkez yapmak istemedi. Türkiye'de ilk kez yapılan bir operasyonla Fatma Nur, sağlığına kavuştu.

Fatma Nur'un bedeni ameliyat sırasında 20 dereceye kadar soğutuldu, kalbin baskı yaptığı damar, kadavradan alınan 11 santimlik damarla değiştirildi. Damarı yeniden oluşturuldu. Fatma Nur, bu sendromla doğan ve ameliyattan sonra hayatta kalabilen dünyadaki ikinci vaka.



NASIL YAPILDI?

Prof. Dr. Afksendiyos Kalangos operasyonu şöyle anlattı, "Kalpten çıkan ana damarı kesip, sol göğüs boşluğuna geçirerek yeni bir aort kavisi oluşturarak yaptık. Ölüden alınan 11 santimlik uzun bir damar kullandık. Sol akciğeri çıkarmak zorunda kaldık. Dünyada buna benzer yapılmış bir ameliyat sonrası, yalnız bir vaka var yaşayan..."

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