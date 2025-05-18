Tarlada vahşet: Sinan-Kadriye Abak husumetlileri tarafından katledildi!

Necati A., dün traktör ile tarladan dönüş yapan Sinan ile eşi Kadriye Abak'a (31) ateş açtı. Çift, can verdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025

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Kastamonu Taşköprü'de Sinan Ablak (33), bir süre önce Necati A.'nın (64) 18 yaşındaki torununu kaçırdı. Bu yüzden iki aile arasında husumet başladı. Necati A., dün traktör ile tarladan dönüş yapan Sinan ile eşi Kadriye Abak'a (31) ateş açtı. Çift, can verdi. Necati A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Zanlı, karakola giderek teslim oldu.

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