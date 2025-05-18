Samsun'da laf atma meselesi can aldı!

Halil Oral ile B.K.E.Ü. (17) 'laf atma' meselesi yüzünden tartıştı. B.K.E.Ü. yanında bulunan bıçakla Halil Oral'ı kalbinden ve sırtından 9 kez bıçakladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025

Paylaş





ABONE OL

Samsun Atakum'da yaşayan Halil Oral ile B.K.E.Ü. (17) 'laf atma' meselesi yüzünden tartıştı. B.K.E.Ü. yanında bulunan bıçakla Halil Oral'ı kalbinden ve sırtından 9 kez bıçakladı. Ağır yaralanan Halil Oral, hastaneye kaldırıldı. Talihsiz Halil Oral, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, B.K.E.Ü.'yü kısa sürede yakaladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN