Kocaeli'de disko topu faciası

Dev disko topu, yerinden koparak yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.Üzerine disko topu düşen gelin Berrak S. yaralandı.

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025

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Kocaeli İzmit'te avukat Burak M. (28) ile eczacı gelin Berrak S.'nin (28) kına eğlencesinde tavana asılı olan hareketli dev disko topu, henüz bilinmeyen bir nedenle koparak kalabalığın üzerine düştü. Salon içerisinde büyük panik yaşanırken, aralarında gelin Berrak S'nin de bulunduğu 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.



GÖZLEM ALTINDA

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, gelin Berrak S'nin tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu bildirildi. Disko topunun düşme sebebine ilişkin teknik denetim yapılırken, düğün salonunun geçici süreyle faaliyetlerine ara verildiği öğrenildi.



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