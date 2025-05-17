Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor: Aidat kavgasını bitireceğim Bu konuda yasa ne diyor?

Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025

TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler. (AA) Özellikle son yıllarda ülkemizde de çok karşılaştığımız bir durum. Evet evlilik sözleşmesi son yıllarda daha çok tanınmış isimler tarafından gündeme gelen ve bir nevi mal paylaşımını kontrol altına almalarına destek çıkan yazılı bir beyandır. Evlilik sözleşmesi denildiği zaman, çiftler arasında soğuk rüzgarlar esiyor ve bir nevi güvensizlik olarak algılanıyor. Hukukta taslak halinde herkese sunulan bir evlilik sözleşmesi bulunmamakla beraber, eşler kendi koşullarına göre belirleyecekleri şartlarla, evlilik birliği içindeki malların nasıl paylaştırılacağı konusunda evlilik sözleşmesi yapabilirler ve bu sözleşme hukuken bağlayıcı bir sözleşmedir. Evlilik sözleşmesinin imzalanması ile eşler, Mal Ayrılığı, Paylaşmalı Mal Ayrılığı ve Mal Ortaklığı rejimlerini seçebilir. Evlilik sözleşmesi yapmayan eşler arasında kanuni mal rejimi olan Edinilmiş Mallara Katılma rejimi geçerlidir.

TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler. (AA)



AİDAT KAVGASINI BİTİRECEĞİM

4 bloktan oluşan bir sitenin yöneticisi oldum. Aidat tartışmaları hep vardı. Hatta dava açanı bile gördüm. Bu konuda aidat yasada nasıl düzenlenmiş. Öğrenebilir miyim?



Maalesef aidat konusunda birçok kez sorun duyuyoruz. Ancak bu kanunlarımızda açık şekilde belirtilmiştir. Kanun'da yönetim planında aksi belirtilmemişse personel giderlerinin kat maliklerine eşit dağıtılması diğer maliyetlerin ise arsa payı oranında dağıtılması düzenlenmiş. Bu düzenleme, personelden her dairenin arsa payı oranı fark etmeksizin eşit yararlandığı, bu nedenle de personel giderlerinin eşit dağıtılması gerektiği temeline dayanıyor. Genellikle bir sitenin en yüksek gelir kalemini personel maliyetlerinin oluşturduğu da düşünülürse, sitede küçük arsa paylı bir daire ile büyük arsa paylı bir dairenin aidat miktarları arasındaki makas daralıyor ve bu da site sakinleri arasında kimi zaman huzursuzluğa sebep olabiliyor.



Ayrıca yönetim planında tüm dairelerin arsa payına bakılmaksızın eşit aidat ödemesi yönünde bir düzenleme yapılmışsa bu durumda da kat maliklerinin 5'te 4'ünün oyuyla yönetim planın değiştirilmesi yoluna başvurulabilir. Yine personel, ortak alan giderleri ve hizmet alımları gibi günlük giderler olan işletme giderlerine kiracı da katılırken, sitenin demirbaşını ilgilendiren yatırım bütçesini kat malikinin ödemesi gerekiyor. Dikkat edilmeli.



ÜCRETSİZ AVUKAT HAKKIM VAR MI!

3 yıllık eşim ayrılık kararı aldı. Ben de kabul ettim. Ücretsiz avukat imkanım var mı, nasıl yararlanabilirim?



Hukukumuzda özellikle ekonomik durumu elvermeyenlerin de hak arama özgürlüğünün bir güvencesi olarak 'adli yardım' kurumu mevcuttur. Adli yardım, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 334. Maddesi'nde şu şekilde tanımlanmıştır; "Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, haklı oldukları yolunda kanaat uyandırmak kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler."