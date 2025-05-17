Adana'da eski sevgiliye hain tuzak: Yüz binlerini çalıp kaçtı!

Adana'da eski sevgilisini arayarak yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyen D.A., apartmana gelen M.T.'yi 3 arkadaşıyla darbedip, 613 bin 500 lirasını gasbettikten sonra kaçtı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025

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Adana'da yaşayan D.A. (25) isimli kadın, cep telefonuyla aradığı iş insanı sevgilisi M.T.'yi (50), "Zor durumdayım, yardıma ihtiyacım var" diyerek yanına çağırdı. Genç kadının 3 arkadaşı, apartmana gelen M.T.'yi darbedip, 613 bin 500 lirasını gasbettikten sonra kaçtı.



M.T., durumu polise bildirdi. Polis, Mutlu U., Muhammet K., İ.Ç. ile saklanmalarına yardım eden Mahmut E. (19) ve Yusuf B.'yi (28) gözaltına aldı. M.T.'yi olay yerine çağıran D.A. ise bulunamadı. utlu U., Muhammet K. ile İ.Ç. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Mahmut E. ile Yusuf B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekiplerin, D.A.'yı yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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