Samsun'da kardeşini kaçıran kuzenini öldürdü!
Samsun'da daha önce evlenmek için kız kardeşini kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan T.’yi (29) sokak ortasında tabancayla vurarak ağır yaraladı.Genç adam kurtarılamadı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, Mert T. (16) daha önce evlenmek için kız kardeşini kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan T.'yi (29) sokak ortasında tabancayla vurarak ağır yaraladı. Kırtasiye dükkanına saklanmak isteyen ve yere düşen T., kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Zanlı, polis tarafından yakalandı.