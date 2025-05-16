Samsun'da kardeşini kaçıran kuzenini öldürdü!

Samsun'da daha önce evlenmek için kız kardeşini kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan T.’yi (29) sokak ortasında tabancayla vurarak ağır yaraladı.Genç adam kurtarılamadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025

Paylaş





ABONE OL

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Mert T. (16) daha önce evlenmek için kız kardeşini kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan T.'yi (29) sokak ortasında tabancayla vurarak ağır yaraladı. Kırtasiye dükkanına saklanmak isteyen ve yere düşen T., kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Zanlı, polis tarafından yakalandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN