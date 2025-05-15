Elektronik sigara tehlikesi! Genç kadın ölümden döndü

ABD’de elektronik sigara nedeniyle komaya giren Tuğçe Öztürk ölümden döndü. “Lütfen kullanmayın” çağrısında bulundu. Uzmanlar özellikle gençlerin hedef alındığını vurguluyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025

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TAKVİM, ABD'de yaşayan Tuğçe Öztürk'ün elektronik sigara yüzünden komaya girdiğini yazdı. Gündemi salladı. Öztürk, vape adı verilen sigara nedeniyle akciğerlerinde ciddi miktarda sıvı birikince yoğun bakıma alındı.

Son anda ölümden dönerken "Lütfen kullanmayın" diye herkesi uyardı. Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Atilla Uysal ise konuşla ilgili şu uyarıyı yaptı:

"Aromatik kokuları nedeniyle zararsız gibi görünen bu cihazların içerisinde yüzlerce kimyasal içeren toksik zararlı madde var. Bu sigara gelecek nesilleri tehdit ediyor."

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