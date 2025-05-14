Yaylada kalp krizi geçiren adamı ölüme çeyrek kala kurtardılar!

Trabzon'un yaklaşık 2 bin rakımlı Turnalı Yaylası'nda doğa yürüyüşü yaptığı sırada kalp krizi geçiren 57 yaşındaki Murat Şahin, ambulans helikopterle ulaştırıldığı KTÜ Farabi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025

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Trabzon'un Çaykara İlçesi'ne 2 bin rakımlı Turnalı Yaylası'na hafta sonu yürüyüş yapmak için giden 57 yaşındaki Şahin, kalp krizi geçirdi. Bunun üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak destek istedi.

Ahi Evren kardiyoloji doktoru Prof. Dr. Ali Rıza Akyüz ile görüntülü görüşme yapıp destek alan arkadaşları, olay yerinde bir süre Şahin'e kalp masajı yaptı.

Ambulans helikopterle alınan Şahin, KTÜ Farabi Hastanesi'ne ulaştırıldı. Tıkalı damarı anjiyo ile açılan Şahin, zamanında müdahaleyle sağlığına kavuştu.

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