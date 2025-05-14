İstanbul'daki beyaz poşet vahşetinde kan donduran detay! 13 yıllık eşini 20 yıllık sevgilisine öldürttü
Zahide Veznedar’ın 13 yıllık eşi Hüseyin Veznedar’ı, 20 yıllık sevgilisi Ufuk Aykaç’a öldürttüğü belirlendi.
İstanbul Bahçelievler'de Hüseyin Veznedar, evinin önünde kendisine beyaz poşet geçiren Ufuk Aykaç tarafından silahla katledildi. Maktulün 13 yıllık eşi Zahide Veznedar ve katilin 20 yıldır ilişki yaşadığı tespit edildi.
Cinayeti azmettirdiği belirlenen kadın, "O gün otelde buluştuk. Artık kocamın yüzüne bakamazdım. Kaçacaktık. Olayı gerçekleştireceğini bilmiyordum" dedi. İkili tutuklandı.