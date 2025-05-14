Arzu Ay'ın sır intiharında tutuklama!

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde 'Anneler Günü'nde yaşamına son veren 1 çocuk annesi Arzu Ay’ın eşi Cihan Ay, 'Eşe karşı eziyet' suçundan tutuklandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025

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Ordu'da 1 çocuk annesi Arzu Ay (20), iddiaya göre evinin yanındaki ağaca kendini asarak yaşamına son verdi. Kadının eşi Cihan Ay ve kayınvalidesi Kıymet Ay gözaltına alındı.

Cihan Ay'ın eşine karşı fiziki ve psikolojik şiddet uyguladığı, eziyet ettiği belirlendi. Kıymet Ay'ın da gelinine kötü davrandığı tespit edildi. Cihan Ay tutuklandı, Kıymet Ay ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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