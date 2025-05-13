Sporun mükemmel gücü! Biri jimnastikte diğeri yüzmede yarışıyor

Down sendromlu Muhammet Tarık Karakurt, bilişsel ve fiziksel gelişimi için jimnastiğe başladı. Jimnastikte Türkiye Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı. Gözünü Avrupa Şampiyonası’na çevirdi. Kas eksikliğiyle doğan Esra Yüce, tedavi için başladığı yüzme sporunda Dünya Şampiyonası’nda birinci oldu. 2028 olimpiyatlarını hedefledi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025

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Erzurum'da yaşayan Nurgül-Fırat Karakurt çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Muhammet Tarık Karakurt (11), Down sendromlu olarak doğdu. Henüz 9 aylıkken fizyoterapi görmeye başlayan Muhammet Tarık, yüzme ve at terapisine katıldı. 5 yaşında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev yapan Özel Sporcular Milli Takım Jimnastik Antrenörü İsmail Güler ile tanıştı.

Sosyalleşmesi, bilişsel ve fiziksel gelişimi için jimnastiğe başlayan Muhammet Tarık'ın becerilerini gören Güler, onu performans sporcusu olarak yetiştirmeye başladı. Haftanın 6 günü salonda antrenörüyle sıkı bir çalışma temposuna giren Tarık, ilk sınavını 29-30 Nisan tarihlerinde Ankara'da yapılan Artistik Jimnastik Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda verdi.



Muhammet Tarık, yer aleti, halka, paralel, kulplu beygir, barfiks ve atlama masasında ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Bu sonuçla Özel Sporcular Artistik Jimnastik Türk Milli Takımına da seçildi. Erzurum'a dönen sporcu, antrenörü nezaretinde haziranda yapılacak Avrupa şampiyonası için hazırlıklara ara vermeden başladı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne ait salonda çalışan Muhammet Tarık'ı anne ve babası da yalnız bırakmıyor.



Antrenman salonunda onunla birlikte heyecanlanan Nurgül-Fırat Karakurt çifti, başarısı nedeniyle çocuklarıyla gurur duyduklarını söyledi.



Bursa'da bir eğitimci olan okul müdürü Sinan Yüce ve ev hanımı Fatma Yüce'nin üç çocuğunun en küçüğü olan Esra Yüce'ye doğduğunda doktorlar kas ve güç eksikliği teşhisi koydu. Tedavi ve rehabilitasyon amacıyla doktorlar Yüce'ye yüzmesini önerirken, Yüce'nin havuz ile tanışması henüz 5 yaşında gerçekleşti. Ailesi, kendisini haftalık olarak belirli günlerde havuzlara götürdü. Çalışırken zamanla antrenörler kendisinde sporcu yeteneği gördü. Ailesiyle de konuşularak artık sadece tedavi için değil, sporu profesyonel anlamda da yapmaya karar verdi. Esra Yüce, ellerini kullanamadığı için antrenörünün yaptığı özel bir aparat ile müsabakalara katıldı.

PARALİMPİK YÜZMEDE VAZGEÇİLMEZ

Son olarak Sırbistan'da yapılan, 56 ülkeden 2 bin 742 sporcunun yarıştığı GYMNASIADE ISF U15 Dünya Şampiyonası'nda 50 metre kelebekte birinci, 50 metre sırtta ise ikinci olan milli para yüzücü Yüce, genç yaşına rağmen gelecek vadeden ve gelecek yıllarda paralimpik yüzmede Türkiye'nin madalya beklediği isimlerden biri olarak görülüyor. Esra Yüce, hedefinin 2028'deki Los Angeles olimpiyatlarında madalya kazanmak olduğunu söyledi.

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