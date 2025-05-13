Fadıl Şahin güzellik merkezi sahibine kefil oldu dolandırıldı! Borç yüzünden intihar etti

Fadıl Şahin, güzellik merkezi sahibi S.Ç.’ye kredi için kefil oldu. Ancak Ç., müşterilerini dolandırıp yurt dışına kaçtı. Üstüne kalan borcu ödeyemeyen Şahin, intihar etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025

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Adana'da güzellik merkezi sahibi S.Ç. piyasa değerinin altında hizmet vadiyle çok sayıda müşterisini ve tedarikçisini dolandırıp, 17 Nisan'da yurt dışına kaçtı.

S.Ç.'nin 3 aydır maaşlarını alamayan çalışanları, şubelerdeki eşyaları yağmaladı. Çalışanlarına özür mesajı gönderen S.Ç., kaçmadığını ve bir gün borçlarını ödeyeceğini ancak eşyaların yağmalanması nedeniyle zor durumda olduğunu öne sürdü.

EVİNİ İPOTEK ETTİRMİŞ

S.Ç.'nin, geçen yıl kredi çekmek için, Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı N.Ş.'nin eşi Fadıl Şahin'in evini ipotek ettiği ortaya çıktı. S.Ç.'nin yurt dışına kaçması üzerine borcu ödeyemeyince bunalıma giren Fadıl Şahin, dün sabah bir ağacın altında tabancayla yaşamına son verdi.

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