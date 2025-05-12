Konya'da down sendromlu öğrenciyi yere düşüren öğretmen herkesi şoke etti!

Konya'da öğretmen, masadan kalkmak istemeyen öğrenci E.Y'nin yanına gelerek sandalyeyi altından çekti. Yere düşürdü.

Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025

Paylaş





ABONE OL

Konya'da down sendromlu öğrenci E.Y., yemek yediği sırada yemekhaneye gelen mutfak görevlisi tarafından dersin başladığını ve sınıfa gitmesi konusunda uyarıldı. E.Y'de yemeğinin bitmediğini belirtti. Masadan kalkmak istemedi. Öğretmen E.Y'nin yanına gelerek sandalyeyi altından çekti. Yere düşürdü. E.Y'yi yerden kaldırmak için kolundan çeken öğretmen, bunda başarılı olamayınca çocuğu yerde bırakıp yemekhaneden ayrıldı. E.Y'de bir sonra yerden kalkıp sınıfına doğru gitti. Anne F.Y., öğretmenden şikayetçi oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN