Davul zurna ile defnedildi!

Otomobil, yol kenarında park halinde bulunan TIR’a arkadan çarparak aracın altına girdi. İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan cenazeleri çıkararak hastane morguna gönderdi. Yapılan kimlik tespitinde, hayatını kaybedenlerin Yiğit Turan ve kız arkadaşı Ayşegül Kırlangıç olduğu öğrenildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025

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Yürekleri yakan olay Mersin'in Silifke ilçesinde meydana geldi. Otomobil, yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarparak aracın altına girdi. İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan cenazeleri çıkararak hastane morguna gönderdi. Yapılan kimlik tespitinde, hayatını kaybedenlerin Yiğit Turan ve kız arkadaşı Ayşegül Kırlangıç olduğu öğrenildi. Yiğit Turan'ın cenazesi, davul zurna eşliğinde mezarlığa getirildi. Gözyaşları içinde toprağa verildi. Geleneklere göre bekar olarak genç yaşta yaşamını yitirenler için cenazede davul zurna çalındığı öğrenildi.

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