Falezlere 5 yıldızlı tüneller!

Antalya’da iki 5 yıldızlı otelin, müşterilerin denize ulaşımını sağlamak için kentin en önemli doğal değerlerinden falezlere iki gizli tünel yaptığı ortaya çıktı. Tünellerin görüntülerini, otel müşterileri paylaştı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025

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Antalya Kent Konseyi'nin 200'ün üzerinde paydaşın iş birliğiyle hazırladığı 21'inci Yüzyılda Antalya Çalıştayı'nın 'Kentsel Su Yönetimi ve Sürdürülebilirlik' başlıklı oturumu, önceki gün gerçekleşti. Prof. Dr. Nihat Dipova çalıştaydaki konuşmasında, falezler üzerinde yoğun yapılaşma olduğunun bilindiğini belirterek, "Plaja ulaşımı sağlayan asansörler var. Buna ilave olarak tünellerin de olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Bu çok uzun süredir kullanılan tüneller, seyahat acentelerinin tanıtımlarında veya otel müşterilerinin yorumlarında bahsettiği, videolarını çektiği, fotoğraflarını paylaştığı yapılar aslında" dedi.



KAYMALAR, GÖÇMELER YAŞANIYOR

Falezlerde önemli stabilite sorunu olduğunun bilindiğini kaydeden Prof. Dr. Dipova, "Kaymalar, göçmeler sık sık yaşanıyor. Belli bir azınlık kullanacak diye bu simge değerden kaybımız olacaksa; tartışılması lazım. Konyaaltı plajı ve falezleri doğal yapı açısından en önemli simge değerleridir. Bu simge değerlere zarar gelmemesi gerekiyor" dedi.

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