TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan: Hedef 300 bin ortaokul öğrencisini yaz okullarında ağırlamak

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın bu yaz döneminde 300 bin ortaokul öğrencisini yaz okullarında misafir etmeyi hedeflediğini açıkladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, bu yıl 300 bin ortaokul öğrencisini yaz okullarında ağırlayacaklarını anlattı.

Erdoğan, "En son geçen sene 230 bin ortaokul öğrencisi Türkiye'nin her tarafında yaz okullarına katıldılar. Bu sene Kayseri'den bu yılın yaz okullarının açılışını yapıyoruz. Bu yaz hedef, 300 bin ortaokul öğrencisini yaz okullarında ağırlamak" ifadesini kullandı.

TÜGVA Yaz Okulu Türkiye Lansmanı, Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yapıldı. Yaklaşık 6 hafta sürecek olan yaz okullarında öğrenciler, sportif aktivitelere katılacak ve Hz. Peygamberimizin hayatı ve Kur'an-ı Kerim gibi dersler alacak.

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