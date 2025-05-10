Ölümü göze aldı anne oldu! Türkiye’de akciğer nakli sonrası bebek dünyaya getiren ilk hasta oldu

2018’de akciğer nakliyle hayata tutunan Ayfer Sarıtaş, doktorların riskli olduğunu belirtmesine rağmen Türkiye’de akciğer nakli sonrası bebek dünyaya getiren ilk hasta oldu. Bebeğini kucağına alan Sarıtaş, sevinç gözyaşlarına boğuldu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025

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İstanbul'da yaşayan Ayfer Sarıtaş, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle uzun yıllar bekledikten sonra 2018 yılında akciğer nakliyle yeniden hayata tutunmayı başardı. Adeta yeniden doğan Sarıtaş'ın en büyük hayali ise annelik duygusunu yaşamaktı.

Doktorların tüm hayati risk uyarılarına rağmen, annelik hayalini gerçekleştirmek için tüp bebek tedavisine başlayan Sarıtaş, bir süre sonra hamile kaldı. Sarıtaş'ın hamileliği, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Nigar İzgi tarafından 34 hafta boyunca titizlikle takibe alındı.

Sarıtaş, 37 yaşında Türkiye'de bir ilki başardı. Akciğer nakli sonrası doğum yaparak sağlıklı bebeğini kucağına aldı. Nakilden sonraki ilk yılında internet sitesinde "akciğer nakliyle gebelik" diye bir yazı okuduğunu belirten Sarıtaş, bunun üzerine araştırma yaptığını, yurt dışında böyle bir şeyin mümkün olduğunu gördüğünü, bu süreçten de doktorlarına bahsettiğini anlattı.

Doktorların bu durumuna onay vermediğini, kendisine hayati riskin devam ettiğini söylediklerini vurgulayarak, "Ben bu konuda biraz ısrarcı oldum. Süreci birlikte yöneterek karar verdik. Onlar da destek oldular bu süreçte. Her türlü riski zaten göze almıştım ben. Onların da desteğiyle böyle bir süreci yaşamış olduk" ifadesini kullandı.

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Nigar İzgi, Türkiye'de daha önce akciğer nakli olup doğum yapan hiç kimsenin olmadığını söyledi. İzgi, dünyada akciğer nakli sonrası gebelik yaşamış 100'ün üzerinde kişi olduğunu ifade etti.

Üçüncü tüp bebek denemesinde hamile kaldığını belirten Sarıtaş, "Yanağıma temas ettiği an hissettim yavrumun varlığını. Herkese umut olmak istedim. Bu yüzden de 'Umut' koydum adını" dedi.

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