Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: 43 dil ve lehçede Kur'an meali basılıyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Bugün 43 dil ve lehçede Kur'an meali basılarak, Uzak Doğu ve Güney Asya ülkelerinden Kafkaslara, Orta Doğu'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Amerika kıtasına kadar dünyanın her yerine ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.' ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 9. Dini Yayınlar Kongresi'nde konuştu.

Erbaş, "İslam düşmanları bizim sahih bilgilerle donatarak yapmış olduğumuz eserlerimiz sayesinde İslam'ı sahih kaynaklardan tanıyarak düşmanlıktan vazgeçecek. Bugün 43 dil ve lehçede Kur'an meali basılarak, Uzak Doğu ve Güney Asya ülkelerinden Kafkaslara, Orta Doğu'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Amerika kıtasına kadar dünyanın her yerine ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Bu rakam 2 buçuk milyonu aşmıştır" dedi.

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