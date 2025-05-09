3 çocuğunu öldüren cani babaya 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi!
Bursa'da, çocuklarından Zeynep (11) ve Aslı’yı (6) bıçaklayarak, Muhammet Ali’yi (3) ise boğarak öldürüp polise teslim olan Murat Kılıç’ın (40) 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
Bursa'da Zeynep (11) ve Aslı'yı (6) bıçaklayarak, Muhammet Ali'yi (3) ise boğarak öldürüp polise teslim olan Murat Kılıç'ın 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
Cinayetlerden önce çocuklarının kıyafetlerini yıkayıp, kuruması için pencerenin önüne asan Murat Kılıç'ın, öldürdüğü çocuklarının yanlarına bıraktığı notlara da iddianamede yer verildi.