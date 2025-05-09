3 çocuğunu öldüren cani babaya 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi!

Bursa'da, çocuklarından Zeynep (11) ve Aslı’yı (6) bıçaklayarak, Muhammet Ali’yi (3) ise boğarak öldürüp polise teslim olan Murat Kılıç’ın (40) 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025

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Bursa'da Zeynep (11) ve Aslı'yı (6) bıçaklayarak, Muhammet Ali'yi (3) ise boğarak öldürüp polise teslim olan Murat Kılıç'ın 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Cinayetlerden önce çocuklarının kıyafetlerini yıkayıp, kuruması için pencerenin önüne asan Murat Kılıç'ın, öldürdüğü çocuklarının yanlarına bıraktığı notlara da iddianamede yer verildi.

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