Bülbül air!

Kuş Halkalama İstasyonu ile göçmen kuşların rotaları takip edildi. 2023 yılında başlayan çalışmalarla, kuşların üreme ve göç süreçleri ayrıntılı olarak incelendi. Bölge ekosistemi için de önemli veriler elde edildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ormanya Doğal Yaşam Parkı kurdu. Buradaki Kuş Halkalama İstasyonu ile göçmen kuşların rotaları takip edildi. 2023 yılında başlayan çalışmalarla, kuşların üreme ve göç süreçleri ayrıntılı olarak incelendi. Bölge ekosistemi için de önemli veriler elde edildi. Yapılan çalışmalar, bülbüllerin her yıl üreme döneminde Afrika'dan Kocaeli'ye geldiğini ortaya koydu. Çip ile takip edilen bülbüllerin ortalama 7 bin 500 kilometre uçtuğu saptandı.

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