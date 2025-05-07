Kocaeli'de hastanede skandal: Yanlış teşhis koyulan hasta isyan etti!

Kocaeli'de kendisine yanlış kanser teşhisi konulması sonucu iki memesi de alına n Çiğdem Kışlalı, hukuk mücadelesi başlattı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025

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Kocaeli'de yaşayan Çiğdem Kışlalı, 8 yıl önce göğsünde kitle hissetti. Özel bir hastaneye gitti. Ancak kendisine yanlış kanser teşhisi konulması sonucu iki memesi de alındı. Kadın, hukuk mücadelesi başlattı.



Mahkeme, Kışlalı'ya 225 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi. Kışlalı, "Tamam sevineyim ama mesleğimden oldum, kadınlığımdan oldum. Maddi manevi bütün ruh halim çöktü" dedi.

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