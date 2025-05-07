Beşiktaş'ta feci kaza!

Onur Yılmaz, takla atan araçta can verdi.Takla atıp ters dönen araçtaki 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan Onur Şükrü Yılmaz (29) kurtarılamadı. 0.50 promil alkollü olduğu ortaya çıkan Fahim Barış S. tutuklandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025

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İstanbul Beşiktaş'ta Fahim Barış S. (26), direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Takla atıp ters dönen araçtaki 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan Onur Şükrü Yılmaz (29) kurtarılamadı. 0.50 promil alkollü olduğu ortaya çıkan Fahim Barış S. tutuklandı. Antalya'da da tekeri kopan ATV'nin kaldırıma çarparak takla atması sonucu iki kişi, hayatını kaybetti.

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