Antalya'da ilk iş günü kabusu

Antalya'da henüz bilinmeyen nedenden ötürü eksi 2'nci katın beton zeminine düşrn Muhammet Mirrey, olay yerinde hayatını kaybetti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025

Paylaş





ABONE OL

Antalya'da inşaattaki ilk gününde olan Suriye uyruklu Muhammed Mirrey (26), dün sabah kuzeniyle birlikte kalıp sökmek için çalışmaya başladı. Henüz bilinmeyen nedenden ötürü eksi 2'nci katın beton zeminine düştü. Mirrey, olay yerinde hayatını kaybetti. Daha önce başka bir inşaatta çalıştığı ancak parasını alamadığı öğrenilen Mirrey'in yaklaşık 2 ay önce ülkesinde nişanlandığı ve Türkiye'ye tekrar dönüş yaptığı öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN