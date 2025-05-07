Antalya'da ilk iş günü kabusu
Antalya'da henüz bilinmeyen nedenden ötürü eksi 2'nci katın beton zeminine düşrn Muhammet Mirrey, olay yerinde hayatını kaybetti.
Antalya'da inşaattaki ilk gününde olan Suriye uyruklu Muhammed Mirrey (26), dün sabah kuzeniyle birlikte kalıp sökmek için çalışmaya başladı. Henüz bilinmeyen nedenden ötürü eksi 2'nci katın beton zeminine düştü. Mirrey, olay yerinde hayatını kaybetti. Daha önce başka bir inşaatta çalıştığı ancak parasını alamadığı öğrenilen Mirrey'in yaklaşık 2 ay önce ülkesinde nişanlandığı ve Türkiye'ye tekrar dönüş yaptığı öğrenildi.